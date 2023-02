Slováci vyzývajú ministerstvo školstva, aby zaradilo vzťahovú a sexuálnu výchovu do vzdelávania

Organizácia inTYMYta vyhlásila petíciu za vekovo primeranú vzťahovú a sexuálnu výchovu. Argumentujú tým, že takáto výchova je nevyhnutná, aby mohli deti a mladí ľudia robiť informované rozhodnutia o svojich vzťahoch včas a zodpovedne.

Petíciu spustili, pretože odborníci a odborníčky z inTYMYty boli a aj v súčasnosti sú súčasťou tímu, ktorý vytvára nové kurikulá pre školy. „Slovensko má unikátnu historickú príležitosť zahrnúť do osnov vzdelávanie, ktoré bude deťom a mladým ľuďom prinášať bezpečné a zdravé vzťahy vo fyzickom aj v online svete,“ argumentujú. Finálna podoba by mala byť známa v marci, verejné pripomienkovanie kurikúl prebieha do 20. februára online.

Vzťahová a sexuálna výchova na Slovensku stále neexistuje, ale ľudia ju chcú

Až 86 % ľudí vo veku 18 až 65 rokov súhlasí s tým, že vekovo primeraná vzťahová a sexuálna výchova by mala byť povinnou súčasťou výučby na základných a stredných školách. Vyplynulo to z prieskumu agentúry Focus pre Amnesty International. Viac ako 7-tisíc ľudí s výrokom súhlasí aj v tejto petícii. Vyzývajú ňou ministerstvo školstva, aby zakomponovalo systematickú a kontinuálnu vzťahovú a sexuálnu výchovu do štandardov vzdelávania.

„Deti a mladí ľudia majú právo žiť zdravý, bezpečný, plnohodnotný a dôstojný život,“ argumentujú členky a členovia petičného výboru. „Vzťahová a sexuálna výchova je náuka o vzťahoch, emóciách a o fyzických a sociálnych aspektoch sexuality. Jej cieľom je poskytnúť mladým ľuďom vekovo primerané vedomosti, zručnosti a postoje, ktoré im pomôžu robiť informované a zodpovedné rozhodnutia tak, aby mali zdravé, bezpečné a rešpektujúce vzťahy.“

Na Slovensku máme oficiálne predmet výchova k manželstvu a rodičovstvu. Ide o prierezový predmet, teda časti z neho sa riešia na rôznych hodinách povinných predmetov (napríklad na biológii sa rozoberá ľudská anatómia, iné témy pokrývajú etika/náboženstvo a náuka o spoločnosti). Osnovy sú rozdelené na prvý stupeň ZŠ, druhý stupeň ZŠ a stredné školy.

Je na voľbe každej školy, ako to rozdelí do učiva, no každá škola by mala mať koordinátora tohto predmetu, ktorý má odsledovať, či a ako sú témy pokryté. Časť tém pokryjú externé organizácie, ktoré školy pozývajú na besedy alebo prednášky.

Refresher sa rozprával s desiatkami stredoškolákov a s mladými vysokoškolákmi a väčšina z nich si na osobitné hodiny sexuálnej výchovy nespomína. Útržkovito sa pamätajú na informácie o menštruácii a hygienických potrebách pre ženy, o tehotenstve alebo pohlavne prenosných infekciách. Komplexné informácie, ktoré by im pomohli budovať si zdravé vzťahy, vytvárať a brániť si hranice či porozumieť vlastnej sexualite, však získali z iných zdrojov.

Niektoré učiteľky a učitelia na vlastné plecia robia istú nadprácu. Priniesli sme ti už reportáž z toho, ako môže vyzerať hodina vzťahovej a sexuálnej výchovy. S gymnazistami sme riešili otázku antikoncepcie a učiteľka tému spracovala s rešpektom, na základe súčasných vedeckých poznatkov a prispôsobila ju aj veku žiakov. Zatiaľ to však nie je štandardom.

Autorky a autori petície práve preto zdôrazňujú, že vzťahová a sexuálna výchova prináša veľa benefitov. Pomáha predchádzať sexuálnemu obťažovaniu a násiliu (a to aj v online priestore), predchádza nechceným tehotenstvám a interrupciám u mladistvých, znižuje mieru šírenia prenosných infekcií a ľudia, ktorí ju absolvovali, sú tolerantnejší, rešpektujú hranice iných ľudí a lepšie sa vedia v prípade potreby aj brániť. Petíciu nájdeš na webe mojapeticia.sk. Viac článkov o sexualite aj o témach, ktoré ste v škole nerozoberali, nájdeš aj na Refresheri.

