AKTUÁLNE: Polícia obvinila vodiča, ktorý v Košiciach spôsobil smrteľnú nehodu, hrozí mu osem rokov basy

Štyridsaťtriročný vodič, ktorý v Košiciach v piatok 10. februára spôsobil tragickú nehodu s tromi obeťami, je už obvinený zo zločinu všeobecného ohrozenia v súbehu s prečinom ublíženia na zdraví, informuje portál Košice: Dnes.



Obvinenému hrozí v prípade dokázania viny až osem rokov za mrežami, pričom vyšetrovateľ už požiadal o väzbu. Nehoda sa stala na Gorkého ulici po tom, ako vodič BMW prešiel do protismeru, kde sa zrazil so Škodou Fabia. Auto následne zasiahlo okoloidúcich chodcov.



Svedkovia tvrdia, že vodič išiel v centre mesta rýchlosťou takmer 150 km/h. Podľa informácii televízie Markíza sa pracuje aj s verziou, že počas jazdy dostal epileptický záchvat, polícia to však ešte preveruje.





