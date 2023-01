Návod: Kedy a ako hlasovať v referende o predčasných voľbách?

Referendum o predčasných voľbách sa uskutoční v sobotu 21. januára 2023. Ľudia sa budú môcť vyjadriť, či súhlasia s tým, aby bolo možné skrátiť volebné obdobie referendom alebo uznesením Národnej rady SR. Má to zabezpečiť zmena ústavy.

Referendum inicioval Smer-SD s ďalšími opozičnými stranami, ktoré sú však pri jeho propagácii oveľa pasívnejšie ako strana Roberta Fica. Referendum bude platné iba v prípade, ak dosiahne účasť nadpolovičnej väčšiny všetkých oprávnených voličov.

Kto a ako sa na referende môže zúčastniť?

Na referende sa môže zúčastniť každý občan Slovenskej republiky, ktorý v čase konania referenda dovŕšil vek 18 rokov. Volič musí mať trvalý pobyt na Slovensku. Hlasovať môže iba na území Slovenskej republiky vo volebnom okrsku, v ktorého zozname je zapísaný. Volič, ktorý chce o otázke referenda rozhodnúť mimo svojho trvalého bydliska, musí požiadať o hlasovací preukaz.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku. Požiadať oň môže už len osobne, najneskôr posledný pracovný deň pred referendom, čiže v piatok (20. 1.) v úradných hodinách obce. Požiadať o hlasovací preukaz sa dá aj cez osobu splnomocnenú žiadateľom. Urobiť tak môže tiež do 20. januára.

Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa

Hlasovanie z karantény

V referende budú môcť hlasovať aj ľudia v izolácii alebo karanténe z dôvodu ochorenia COVID-19. Ak chcú hlasovať, musia o to požiadať najneskôr do piatka (20. 1.) do 12.00 h. Nahlásiť sa treba telefonicky na čísle, ktoré zverejnil okresný úrad. V deň volieb za nimi prídu členovia špeciálnej volebnej komisie so špeciálnou schránkou. Vyplýva to z informácií na webe Ministerstva vnútra SR.

Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa

