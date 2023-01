Ronaldo by sa mal postaviť proti Messimu. Prvý zápas v saudskoarabskom klube odohrá proti najväčšiemu rivalovi.

Svoj prvý zápas v saudskoarabskom klube Al-Nassr by Cristiano Ronaldo mohol odohrať proti svojmu hráčskemu rivalovi Lionelovi Messimu. Prípravný zápas proti Paris Saint-Germain by sa mal odohrať ešte v januári, píše SkySport.

Cristiano Ronaldo nastúpi na trávnik po tom, ako si odpykal svoj trest, ktorý dostal od futbalovej asociácie, keď vytrhol fanúšikovi z rúk telefón. Tréner Al-Nassr skonštatoval, že očakáva, že Ronaldo 19. januára odohrá proti Paris Saint-Germain ukážkový futbal.

„Čo sa týka rozpisu, mohlo to byť premyslené lepšie. Ale nie je to nič vážne. Sme vo vedení, sme šťastní. Je to ťažký turnaj, no máme v úmysle vyhrať ho,“ vyhlásil tréner.

Portugalský hráč prestúpil do saudskoarabského klubu v decembri 2022. Ronaldo by mal vďaka novej zmluve zarobiť astronomických 75 miliónov dolárov. Vďaka tomuto prestupu sa opäť zaradí medzi najlepšie platených futbalistov sveta.

