Srbská armáda je v stave najvyššej pohotovosti. Vzťahy s Kosovom sú vypäté.

Srbsko uviedlo do stavu najvyššej pohotovosti svoje ozbrojené sily. Oznámil to v pondelok neskoro večer srbský minister obrany Miloš Vučevič, pričom poukázal na čoraz napätejšie vzťahy so susedným Kosovom, ktoré sa v ostatnom čase ešte viac vyhrotili v dôsledku blokád a prípadov streľby.

„Srbský prezident nariadil srbskej armáde, aby bola na najvyššom stupni bojovej pohotovosti, to znamená na úrovni pripravenosti použitia ozbrojenej sily,“ povedal Vučevič. Dodal, že prezident nariadil aj posilnenie tzv. špeciálnych ozbrojených síl, a to zo súčasných 1 500 na 5 000 príslušníkov.

Srbské ministerstvo vnútra zároveň informovalo, že všetky armádne jednotky okamžite prechádzajú pod velenie náčelníka generálneho štábu. AFP pripomína, že predmetné rozkazy prezidenta Vučiča prichádzajú po tom, ako na hranice prišiel náčelník generálneho štábu srbských ozbrojených síl Milan Mojsilovič.

Srbské ozbrojené sily boli v ostatných rokoch v stave najvyššej pohotovosti pre napätie s Kosovom už viackrát. Naposledy sa tak stalo v novembri po tom, ako Belehrad tvrdil, že viacero dronov z Kosova narušilo jeho vzdušný priestor.

Napätie sa na severe Kosova, kde žije prevažne srbská menšina, obzvlášť vyostrilo ešte v novembri v dôsledku dlhého sporu týkajúceho sa poznávacích značiek vozidiel. Priština sa pokúšala zaviesť do praxe legislatívu, ktorá zakazovala Srbom žijúcim v Kosove používať srbské poznávacie značky.

Na protest proti predmetnému zákonu dali výpoveď v práci stovky policajtov, sudcov, prokurátorov a iných štátnych zamastencov patriacich k tamojšej srbskej menšine. Priština napokon od opatrenia upustila, v dôsledku zmienených masových odchodov z verejných funkcií sa však krajina ocitla v akomsi bezpečnostnom vákuu.

