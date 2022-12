VIDEO: Putin porušil zákon, ktorý sám podpísal. Konflikt na Ukrajine prvýkrát nazval vojnou

Ruský prezident Vladimir Putin po prvýkrát od začiatku invázie nazval konflikt na Ukrajine vojnou. Od februára pritom Rusko označuje vojnu ako „špeciálnu operáciu na Ukrajine“. S informáciou prišla agentúra NEXTA.

Sám Putin dokonca uviedol do platnosti cenzúrny zákon, ktorý kriminalizuje vyslovenie slova vojna v súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajine. Ak tak niekto spraví, hrozí mu za „šírenie falošnej informácie“ až 15 rokov väzenia.





„Naším cieľom nie je roztočiť zotrvačník vojenského konfliktu, ale, naopak, túto vojnu ukončiť,“ povedal Putin pred novinármi.





Prerieknutie ruského prezidenta, samozrejme, neostalo bez odozvy. Vo štvrtok sa ozval zástupca petrohradskej mestskej časti Smoľninskoje Nikita Juferev, ktorý žiada generálnu prokuratúru, aby proti Putinovi začala trestné stíhanie. Nikita Juferev je kritikom ruskej vojny a pre svoje odmietavé postoje z Ruska ušiel.

„Neexistuje žiadny dekrét o ukončení špeciálnej vojenskej operácie, vojnu nikto nevyhlásil,“ napísal Juferev na Twitteri. „Za podobné slová už boli odsúdené tisícky ľudí,“ dodal.





