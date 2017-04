Americké letiská budú rozpoznávať tváre pasažierov. Pokročilé biometrické technológie dostanú už toto leto

Všetko to začalo rozpoznávaním odtlačkov prstov a dnes sa po rokoch do popredia tlačí ako rozpoznávanie očí, tak aj rozpoznávanie našich tvári. S obomi technológiami prišiel tento rok smartfón Samsung Galaxy S8 a zrejme už čoskoro budú súčasťou bezpečnostných opatrení všetkých medzinárodných letísk v Spojených štátoch amerických.

Projekt s názvom Biometric Exit si kladie za cieľ vytvoriť takzvaný biometrický systém, ktorý zabezpečí preverenie cudzinca pri opúšťaní krajiny, či tam náhodou nevstúpil ilegálne alebo či náhodou neodchádza neskôr ako mal, píše web The Verge. "Tváre cestujúcich budú zachytené tesne pred odletom, aby mohli byť porovnané s fotografiami v žiadosti o vízum."

Systém vraj momentálne testujú na letoch z americkej Atlanty do japonského Tokia, no ambície spomínaného projektu siahajú podstatne ďalej. Už počas nadchádzajúceho leta ho vraj plánujú rozšíriť do všetkých medzinárodných letov a časom aj do overovania totožnosti ľudí na hraničných priechodoch.

