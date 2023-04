Ukrajina výrazne zmenila postoj. O tom, čo sa stane s Krymom, je ochotná rokovať štýlom, ktorý doteraz dlhodobo odmietala

OK

Kyjev je ochotný rokovať o budúcnosti Krymu, ak armáda dorazí k jeho hranici. Ukrajina dala dosiaľ najjasnejšie vyhlásenie, že má záujem o rokovania o mieri, ktoré vlani v apríli prerušila. Zároveň je ochotná diskutovať o budúcnosti Krymského polostrova, anektovaného Ruskom v roku 2014. Napísal anglický denník The Financial Times.



Zástupca šéfa úradu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Andrij Sybiha v interview pre FT povedal: „Ak sa nám podarí dosiahnuť naše strategické ciele na bojisku a keď budeme na administratívnej hranici Krymu, sme ochotní otvoriť diplomatickú stránku tejto záležitosti a diskutovať o nej. To neznamená, že vylučujeme možnosť oslobodiť (Krym) našou armádou.“

Západ sa bojov na Kryme obával

Podľa denníka The Financial Times Sybihove slová zrejme vyvolajú úľavu u západných predstaviteľov, ktorí majú pochybnosti o schopnosti Ukrajiny znovu dobyť Krymský polostrov. Obávajú sa, že každý pokus urobiť to vojensky môže vystupňovať vojnu pravdepodobne aj jadrovými zbraňami.



Ukrajinský prezident Zelenskyj dosiaľ vylučoval mierové rozhovory, kým ruské sily neopustia celé územie Ukrajiny vrátane Krymu. Sybiha je ostrieľaný diplomat a v prezidentskom úrade sa zameriava na zahraničnú politiku. Pri Zelenskom stál aj v kľúčových chvíľach vojny.

