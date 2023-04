Slovenských väzňov čaká veľká zmena, ktorá sa týka ich zovňajšku. Zrušia zbytočnú povinnosť

Po novom by sa mohlo upustiť od povinnej úpravy zovňajšku väznených osôb, a to vo vzťahu k strihaniu a holeniu. Vyplýva to z predbežnej informácie k pripravovanej vyhláške ministerstva spravodlivosti súvisiacej s poriadkom výkonu trestu odňatia slobody. Zverejnená bola na legislatívnom portáli Slov-lex.sk.



Cieľom pripravovanej právnej úpravy je pokračovať v humanizácii a zmierňovaní obmedzení osôb vo výkone väzby a vo výkone trestu odňatia slobody.

„Rozširuje sa spôsob realizácie práva na návštevu o ďalšiu formu –videonávštevu, ktorej prínos a technické možnosti boli skúšobne overené ako kompenzačné opatrenie nadväzujúce na zrušenie fyzických návštev väznených osôb počas zvýšeného rizika nákazy šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19,“ priblížilo ministerstvo.



Tiež by sa mohli rozšíriť možnosti pre umiestňovanie odsúdených do otvorených oddelení výkonu trestu ihneď po nástupe do výkonu trestu odňatia slobody, a to najmä pri osobách, ktoré sú prvýkrát vo výkone trestu odňatia slobody. „Prehodnocuje sa prístup k vnútornej diferenciácii odsúdených na doživotie a zavádza sa nesegregačný princíp, podľa ktorého je potrebné zvážiť oddeľovanie odsúdených na doživotie iba na základe ich trestu,“ uviedol rezort spravodlivosti v rámci predbežnej informácie.



Legislatívny návrh by mohol byť predložený do medzirezortného pripomienkového konania v máji.

