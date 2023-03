Nové informácie o postrelenej kadetke Miške: Otec opísal, ako sa dozvedeli o nešťastí až po informovaní v médiách

OK

„Momentálne ma ani nezaujíma, koľko ľudí bude za tento skutok odsúdených, pretože to nezmení život mne ani Miške,“ uviedol otec.

Otec postrelenej kadetky Mišky z Akadémie Policajného zboru v Bratislave prehovoril pre Nový Čas. Tvrdí, že sa v rodine o nehode dozvedeli neskôr ako médiá. Otca postrelenej informoval syn s tým, že iniciály kadetky sú zhodné s menom dcéry. „Syn mi volal, že či viem, čo sa stalo v Bratislave. To bolo asi pol siedmej,“ uviedol Miškin otec s tým, že podľa jeho informácií mala byť vtedy Miška na tréningu futbalu.

„Keď som počul iniciály, chcel som volať na Kramáre, ale to už syn volal naspäť, že je to ona. Volal som žene, ktorá pol roka maródovala a prvýkrát mala poobednú službu. Bola tam len pol zmeny a skoro dostala porážku,“ priblížil otec. Aj s manželkou sa ihneď ponáhľali za dcérou do Bratislavy.

O nehode rodičov informovali až po 4 hodinách

Rodičia tvrdia, že necítia hnev a neodsudzujú ani inštruktora, ktorý Mišku strelil, ani rektorku policajnej akadémie, ktorú vyzývajú politici na odchod z funkcie. „Momentálne ma ani nezaujíma, koľko ľudí bude za tento skutok odsúdených, pretože to nezmení život mne ani Miške.“

Za dcérou rodina pravidelne cestuje a domov už pripravuje na jej príchod z nemocnice. Tvrdí, že veľkú časť nákladov hradia z vlastného vrecka, pretože na pomoc poisťovne by museli čakať dlhé mesiace.

Začiatkom mesiaca 20-ročnú Mišku nešťastnou náhodou postrelil inštruktor v rámci dobrovoľného výcviku. Postrelenú kadetku okamžite previezli do Univerzitnej nemocnice Bratislava na Kramároch, kde sa zotavuje z vážnych zranení.

