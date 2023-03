Putin vraj do Mariupola poslal dvojníka. Tieto fotky poukazujú na rozdiely vo výzore.

Šéf Kremľa Vladimir Putin cez víkend navštívil okupovaný Mariupol. Stalo sa tak skoro rok po tom, ako Moskva deklarovala dobytie tohto strategicky významného prístavného mesta na juhu Ukrajiny. Do Mariupola prišiel po prekvapivej návšteve Sevastopoľa.

Na sociálnej sieti Twitter v posledných hodinách kolujú možné teórie, že Putin do Mariupola poslal svojho dvojníka. Poradca ministra vnútra Ukrajiny Anton Heraščenko zverejnil na Twitteri fotografiu ruského prezidenta na rôznych udalostiach. Porovnal na nich Putinovu bradu, ktorá je na každej fotografii odlišná. „Ktorý je podľa vás ten pravý?“ pýtal sa Heraščenko.

Which one do you think is the real one? pic.twitter.com/SV8TVdnUQE

O tom, že Putin použil dvojníka, hovorí aj bývalý príslušník FSB Igor Girkin. „Skutočný Vladimir Putin bol sám v Kremeľskom kostole. Sám. Kňaz sa pravdepodobne bál priblížiť sa k nemu. Pravdepodobne tam bol aj ostreľovač, ktorý ich varoval, že ich zastrelí, ak sa k nemu priblížia na 20 metrov. To je naozajstný Vladimir Putin. Ten keď ho ukazujú, ako prijíma ministrov, sedí na jednej strane stola a pozerá na nich ďalekohľadom. Kde sú? To je ten pravý,“ vyhlásil Girkin na videu.

Na zázname z Mariupola, v jednej chvíli počuť ženský krik. „Nič z toho nie je pravda, všetko je to na oko!“ kričí žena v pozadí. Na videozázname vidieť, ako sa ľudia stojaci za Putinom obzerajú, odkiaľ krik ide.

Putin alebo jeho dvojník priletel do Mariupola vrtuľníkom a následne sa previezol autom po meste, kde navštívil rôzne miesta a hovoril s miestnymi obyvateľmi.

In one video showing Vladimir Putin’s visit to occupied Mariupol, a woman can be heard shouting “It’s all lies, it’s all just for show!” After this, Putin’s security detail can be seen desperately looking around, presumably trying to see where the shouting came from… pic.twitter.com/B3OrEINj98