Matovič: Bol môj nápad, aby Heger založil stranu.

Predseda OĽaNO Igor Matovič na tlačovej konferencii tvrdí, že prišiel s nápadom, aby Eduard Heger odišiel z hnutia a založil vlastný projekt. Bývalý premiér a bývalý minister financií označil Hegerov odchod za „svoju ideu“. Za svoj nápad označil, že Heger sa má osamostatniť a v novom subjekte zlúčiť malé subjekty.

„Prišiel som s tou ideou, ale on si ju vo finálne zrealizoval podľa seba,“ povedal Matovič, ktorému chrbát na tlačovke kryli aj predseda poslaneckého klubu Michal Šípoš a Mária Beňová, ktorá mala na volebnej kandidátke miesto s poradovým číslom 100.

Spoločne sa dohodli, že Heger zo strany odíde, pretože si od januára 2023 nerozumeli. Odmietol však, že by ho ovládal. „Eduard Heger nie je moja bábka,“ povedal.

Matovič tiež tvrdí, že nemá žiadne informácie o tom, že by niekto z jeho poslancov plánoval odísť a pridať sa k strane Demokrati. Stranu však považuje za najbližších spojencov.

Predseda OĽaNO tiež dodal, že ak by bol v strane Demokrati, tak by mala iné logo, meno a určite by v strane neboli poverení ministri Rastislav Káčer, Karel Hirman a poslanec Miroslav Kollár. Káčera a Hirmana však do ministerských funkcií vymenoval Eduard Heger ako nominantov strany OĽaNO.

