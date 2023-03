Slovenskí dôchodcovia majú nový dôvod na radosť. Štát im čoskoro zvýši dôchodky ešte viac, poslanci idú opraviť chybu v zákone

Slovenským dôchodcom sa od budúceho roka zvýšia dôchodky. Poslanci minulý týždeň schválili zmenu návrhu výpočtu valorizácie dôchodkov. Zákon, ktorý predložila opozičná strana Hlas, zatiaľ nie je účinný, no už sa bude musieť opravovať, informuje Pravda.

Cieľom zákona je zrýchliť mechanizmus valorizácie v období rapídneho rastu cien, ktorý na Slovensku zažívame v posledných mesiacoch. V legislatívnom procese sa však objavili nedostatky. Problémom je zohľadňovanie inflácie pri výpočte.

Seniori by prišli o časť peňazí

Nový zákon počítal so zmenou výpočtu zo 6-mesačného na 9-mesačný priemer dôchodcovskej inflácie. Nový návrh by však v praxi spôsobil, že seniori prídu o časť peňazí.

Na nedostatok poslancov upozornila Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Tým, že sa v hospodárstve očakáva pokles miery zdražovania, rast dôchodkov by sa podľa nového vzorca u mnohých dôchodcov vytratil.

Podľa schváleného návrhu by senior s dôchodkom vo výške 518 eur dostal v budúcom roku mesačne o 5 eur menej a do roku 2026 by sa jeho dôchodok postupne znížil až o 8 eur. Štátu by to síce vyhovovalo, pretože v tomto prípade by ušetril takmer 100 miliónov eur, no dôchodcovia by o peniaze prišli.

„Vložíme do zákona prechodné ustanovenie, na základe ktorého sa k 1. januáru 2024 dôchodky zvýšia podľa výhodnejšej alternatívy. Teda buď sa použije šesťmesačné, alebo deväťmesačné obdobie dôchodcovskej inflácie,“ priblížil opravu návrhu zákona poslanec Hlasu Erik Tomáš.

Zdroj: Unsplash/Markus Spiske

