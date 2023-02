Vycestuj na lyžovačku vlakom. Zo Slovenska sa tento rok dostaneš do lákavých stredísk v Rakúsku, Poľsku aj Česku.

OK

Do lyžiarskych stredísk u našich susedov sa dostaneš pohodlne už aj vlakom.

Vlakom sa zo Slovenska môžeš dostať priamo do mnohých lyžiarskych stredísk. Železničná spoločnosť Slovensko cestovateľom a milovníkom zimných športov tento rok ponúka priame spojenia zo Slovenska do lyžiarskych stredísk v Rakúsku, Poľsku aj Česku.

Vlakom priamo na lyže do Rakúska

Do destinácie s lyžiarskym strediskom vo východnej časti Rakúska sa cestujúci dostanú vlakom Regional Express z bratislavskej Petržalky do mesta Mürzzuschlag. Vlaky na tejto trase premávajú pravidelne počas víkendov a vo vybraných dátumoch podľa cestovného poriadku. Cesta vlakom trvá približne 3 hodiny.

Zo Slovenska sa vlakom dostaneš aj do rakúskych stredísk Őtztal a St. Anton am Arlberg. S hlavnou stanicou v Bratislave ich spája vlak smerujúci až do Švajčiarska, ktorý premáva celoročne. Cesta vlakom tam však trvá približne 6 hodín.

Zdroj: ZSSK

Lyžovačka u severných susedov

Ak si chceš zalyžovať u našich severných susedov na druhej strane Tatier, z Popradu do Muszyny, neďaleko stredísk Wierchomla a Jaworzyna, premáva víkendový REX. Do cieľa trvá cesta zo stanice Poprad-Tatry vlakom približne hodinu a 40 minút.

Z Kysúc sa vlakom dostaneš do lyžiarskych areálov Rachowiec a Gomulka spojom z Čadce. Vystúpiť treba na stanici Zwardoń, neďaleko ktorej sa strediská nachádzajú.

Železnice ponúkajú aj spojenie s českými lyžiarskymi strediskami Kostelky a Třinec (Javorový vrch) v blízkosti stanice Mosty u Jablunkova. Cestujúci môžu nastúpiť v Žiline aj v Čadci.

Valašským Expresom smerujúcim do Prahy sa môžeš zviezť zo stanice Žilina a Púchov a vystúpiť vo Vsetíne, neďaleko areálov Kohútka, Čarťák a Velké Karlovice. Vlaky na tejto trase premávajú denne.

