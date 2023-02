AKTUÁLNE: Prvé video Joea Bidena so Zelenským na Ukrajine

Prezident USA Joe Biden pricestoval do Kyjeva na návštevu. Na Ukrajinu sa rozhodol priletieť pred výročím ruskej invázie. Ide o prekvapivú návštevu, pretože podľa pôvodných informácií mal navštíviť Varšavu, píše The Guardian.

Návštevu prezidenta Bidena na svojom Facebooku potvrdil aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Prezidenti by sa podľa SkyNews mali rozprávať najmä o ruskej invázii či o dodávkach vojenskej a humanitárnej pomoci.

Biden prišiel do Kyjeva vlakom. Z poľských hraníc cestoval niekoľko hodín a z bezpečnostných dôvodov bola jeho cesta utajená, píše The New York Times. Prezident Biden mal podľa oficiálneho programu cestovať do Varšavy na trojdňovú návštevu.

Americký prezident oznámil nový balík vojenskej pomoci pre Ukrajinu v hodnote 500 miliónov dolárov aj ďalšie protiruské sankcie, píše SkyNews. Je podľa neho dôležité, aby nikto nepochyboval, že USA plne podporuje Ukrajinu. „Napriek všetkým nezhodám, ktoré máme v našom Kongrese v niektorých otázkach, existuje významná zhoda o podpore pre Ukrajinu. Nie je to len o slobode na Ukrajine, je to o demokracii vo všeobecnosti,“ vyhlásil Biden, informuje The Guardian.

More footage of Biden in #Kyiv, walking with President Zelenskyy pic.twitter.com/4vHMg6mi8q — Michael A. Horowitz (@michaelh992) February 20, 2023

Správu budeme aktualizovať.