Má Vladimir Putin rakovinu? Britský denník tvrdí, že má nové dôkazy o zdravotnom stave ruského prezidenta.

OK

OK

O tom, že má ruský diktátor zdravotné problémy, sa špekuluje už dlho. Teraz ale britský denník The Sun tvrdí, že má dôkazy, ktoré potvrdzujú, že trpia rakovinou.

O sedemdesiatročnom ruskom prezidentovi Vladimirovi Putinovi sa už dlhší čas špekuluje, že je vážne chorý. The Sun na webe zverejnil materiály, podľa ktorých má Putin rakovinu a trpí Parkinsonovou chorobou.

The Sun tvrdí, že mu spravodajský zdroj blízky Kremľu e-mailom potvrdil, že bola Putinovi diagnostikovaná Parkinsonova choroba v ranom štádiu a rakovina pankreasu, ale že „táto skutočnosť bude všetkými možnými spôsobmi popretá a skrytá“.

Podľa anonymného zdroja, ktorý cituje The Sun, je „Putin pravidelne pod vplyvom všetkých druhov ťažkých steroidov a inovatívnych injekcií proti bolesti, aby zastavil šírenie rakoviny pankreasu, ktorú mu nedávno diagnostikovali“. Práve steroidy údajne spôsobujú, že má často opuchnutú tvár a ruky. Medzi ďalšie vedľajšie účinky patrí napríklad strata pamäte.

Bez doktora ani krok

Novinári z The Sun tiež upozorňujú na to, že na nedávno zverejnených videách a fotografiách Putin nevyzerá zdravo a má znateľné vpichy na rukách.

Špekuláciám nahráva aj to, že je dlhodobo obklopený lekármi. Podľa investigatívnych novinárov z opozičného média Nastojaščeja Vremja je diktátorovi neustále nablízku špičkový špecialista na rakovinu štítnej žľazy a ďalší zdravotníci z ústrednej klinickej nemocnice, ktorá mu dlhodobo poskytuje lekárske služby. Putina na jeho cestách bežne sprevádza 6 až 13 lekárov.



Ruské médium odhalilo dokumenty, ktoré stanovujú zákazky nemocnice pre Kremeľ. Sú medzi nimi aj zmluvy na umiestnenie zdravotníckych pracovníkov do motorestu Valdai blízko prezidentskej rezidencie v Novgorodskej oblasti a tiež do sočských sanatórií Dagomys, Soči a Rus. Novinári získali dokumenty už v druhej polovici minulého roka, keď ich ale zverejnili, ruské úrady ich promptne zmazali z ruského webu pre verejné zákazky.

Už dlhší čas sa objavujú názory, že lieky na liečbu rakoviny mohli skresliť Putinov úsudok, keď začal vojnu na Ukrajine. Kremeľ však trvá na tom, že ruský prezident je úplne zdravý.

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.