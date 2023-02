AKTUÁLNE: Polícia obvinila zo smrti 8-ročného Alexa v lyžiarskom stredisku Veľká Rača 19-ročného muža

OK

Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Čadci vzniesol obvinenie voči 19-ročnému mladému mužovi z prečinu usmrtenia 8-ročného Alexa, informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline Zuzana Šefčíková.

Doplnila, že v lyžiarskom stredisku Veľká Rača Oščadnica, časť Lalíky, mal obvinený muž jazdiť na lyžiach zjazdom z hornej časti zjazdovky. „Pred jej zlomom do prudšieho klesania z doposiaľ presne nezistených príčin narazil zozadu do maloletého lyžiara jazdiaceho pred ním. Maloletý utrpel zranenia nezlučiteľné so životom,“ uviedla Šefčíková.



„Ďalšie okolnosti prípadu sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania. Z dôvodu možného zmarenia alebo sťaženia vyšetrovania, nebudeme poskytovať žiadne bližšie informácie,“ dodala Šefčíková.

Ako sme informovali, k prípadu sa vyjadril aj šéf horských záchranárov Marek Biskupič. Ten tvrdí, že lyžiar by mal dostať exemplárny trest. „Aby to pôsobilo nejako preventívne, nejaký exemplárny trest,“ povedal pre tvnoviny.sk.

