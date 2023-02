VIDEO: Takto sa Orbán tváril, že má plné ruky práce, aby sa nemusel zvítať so Zelenským. Netlieskal mu ako jediný líder EÚ

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa zúčastnil na summite lídrov Európskej únie v Bruseli. Jeho príchod si pred spoločným fotením poctili lídri krajín potleskom.

Maďarský premiér Viktor Orbán však podľa zverejneného videa ako jediný netlieskal, ba čo viac, keď Zelenskyj dorazil do rokovacej sály, predseda vlády našich južných susedov predstieral, že je zaneprázdnený.

🤡 Orban pretends to be very busy just to avoid Zelenskyy. pic.twitter.com/6l3eXZIHFh