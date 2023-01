Cristiano Ronaldo dostal pri prestupe hodinky za astronomickú cenu. Exkluzívny kúsok má 338 drahokamov a tmavozelenú farbu.

OK

Portugalský futbalista sa s hodinkami na ruke usmieval už po prílete do Saudskej Arábie.

Cristiano Ronaldo dostal po prestupe do svojho nového klubu Al-Nasr zo Saudskej Arábie vzácny darček. Futbalista sa na Instagrame pochválil luxusnými hodinkami od prémiovej značky Jacob & Co., ktorých cena sa odhaduje na okolo 717-tisíc eur.

Ronaldo dostal hodinky s názvom Caviar Flying Tourbillon Tsavorite v špeciálnej tmavozelenej edícii, ktorá reprezentuje farbu na vlajke Saudskej Arábie. Táto farba symbolizuje nielen samotnú krajinu, ale aj islam ako jej hlavné náboženstvo.

Vysmiaty futbalista mal hodinky na ruke už začiatkom januára, keď priletel do Saudskej Arábie na svoje oficiálne predstavenie. V lietadle zapózoval na fotku pre instagramový účet Jacob & Co., no vidno mu ich na ruke aj na fotke z auta krátko pred predstavením na štadióne v Rijáde.

Hodinky vyrobené z 18-karátového zlata obsahujú 338 vzácnych drahokamov a výrobca uvádza, že pozostávajú až z 216 jednotlivých súčiastok. Ronaldo sa môže pochváliť tým, že vo svojich hodinkách má drahokam menom tsavorite namiesto klasického emeraldu, ktorý väčšinou nájdeš v šperkoch so zelenou farbou. Tsavorite je podľa odborníkov až 200-krát vzácnejší ako emerald.

