Česko aj Rakúsko predĺžili kontroly na hraniciach

OK

OK

Rakúsko predĺžilo kontroly na hraniciach so Slovenskom do 5. februára 2023. Oznámilo to vo štvrtok podvečer rakúske ministerstvo vnútra.

Česká vláda tiež rozhodla o predĺžení dočasných náhodných kontrol na hraniciach so Slovenskom. Na mieste zostane už len polícia – vojaci a colná správa sa zo služby stiahnu.

„Už sme vo fáze útlmu rozsahu týchto kontrol. Budú sa nimi zaoberať len policajti. Na hraniciach už nebudú vojaci ani colná správa a celkovo bude režim významne miernejší,“ komentoval zmenu predseda českej vlády.



Kontroly na hraniciach Česka a Slovenska zaviedol český vládny kabinet 29. septembra 2022 pôvodne na desať dní. Odvtedy platnosť tohto opatrenia predĺžil štyrikrát, naposledy 21. decembra. Najdlhšie môže Česko kontroly predlžovať do konca marca 2023.





Zdroj: Policie ČR

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.