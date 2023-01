Spojené štáty schválili dodávku 31 tankov Abrams M1 pre Ukrajinu. Potvrdil to Joe Biden

Spojené štáty oznámili, že Ukrajine pošlú 31 tankov typu Abrams M1. Informáciu už potvrdil aj americký prezident Joe Biden.

„Oznamujem, že Spojené štáty pošlú Ukrajine 31 tankov Abrams, čo je ekvivalent jedného ukrajinského práporu,“ uviedol a dodal, že tento krok odporučil aj americký minister obrany Lloyd Austin, keďže „dodávka tankov pomôže Ukrajine brániť svoje územie a dosahovať strategické ciele“.

U.S. President Joe Biden announced the decision to send 31 M1 Abrams tanks to Ukraine during a news briefing on Jan. 25.



Training of Ukrainian soldiers will begin “as soon as possible,” he said, adding the delivery of the tanks could “take time.” https://t.co/IQWS39WiUU