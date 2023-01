Justin Bieber urobil životný obchod. Za závratnú sumu predáva všetky hity vrátane skladieb Baby či Sorry.

Justin Bieber sa pridal k stále rastúcemu zoznamu hudobníkov, ktorí predávajú svoj hudobný katalóg. Podľa NBC News sa spevák vzdal autorských práv k 290 titulom vydaným pred 31. decembrom 2021. V poslednom čase tak urobili napríklad Bob Dylan alebo Bruce Springsteen.

Bieberove autorské práva na mnoho známych skladieb kúpila firma Hipgnosis Songs Capital so sídlom v Spojenom kráľovstve.

„Vplyv Justina Biebera na globálnu kultúru za posledných 14 rokov bol skutočne pozoruhodný. Vo veku len 28 rokov je jedným z mála definujúcich umelcov éry streamovania, ktorá oživila celý hudobný priemysel a verné a globálne publikum vzala na cestu od fenoménu pre tínedžerov až ku kultúrne významnému umelcovi,“ vyjadril sa o transakcii generálny riaditeľ spoločnosti Merck Mercuriadis.

Justin Bieber has sold his music rights to Hipgnosis Songs Capital for over $200 Million 😳💰 pic.twitter.com/SSwlD6Sij8