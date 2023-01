AKTUÁLNE: Národná kriminálna agentúra zasahuje na západnom Slovensku, ide o podvody s daňami

OK

Zásah by mal súvisieť s podvodmi s DPH.

Pre podvody s daňami Národná kriminálna agentúra zasahuje na západnom Slovensku, podľa informácií TV Noviny zadržali viacero osôb. Domové prehliadky vykonávajú policajti v Bratislave aj Prievidzi a podľa informácií už niekoľko osôb obvinili.

Portál Aktuality informuje, že obvinení by mali byť aj podnikatelia obchodujúci s naftou a benzínom. Podľa informácií TV Noviny by mal byť do podvodu zapletený aj majiteľ niekoľkých čerpacích staníc Martin Jurkovič a bývalý policajt.

Správu budeme aktualizovať.

