Vedci po 500 rokoch vyriešili záhadu, ktorú si všimol Leonardo Da Vinci.

Po viac ako 500 rokoch sa podarilo objasniť jav nazývaný „Leonardov paradox“. Ide o jav, ktorý spozoroval Leonardo da Vinci. Všimol si, že niektoré vzduchové bubliny, ktoré sa vznášajú vo vode, sa nezvyčajne točia do špirály alebo vo vode kľučkujú namiesto toho, aby stúpali rovno k hladine.

Po celé stáročia nikto nevedel vysvetliť tieto zvláštne pohyby vo vode, až doteraz. Podľa štúdie uverejnenej v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences dvojica vedcov uviedla, že túto záhadu konečne vyriešila. Informoval o tom server Vice.

Vedci vytvorili nové simulácie, ktoré zodpovedajú presným meraniam tohto javu. Výsledky naznačujú, že bubliny môžu dosiahnuť kritický polomer, ktorý ich v dôsledku interakcií medzi prúdením vody okolo nich a jemnými deformáciami ich tvarov posúva do nových a nestabilných dráh.

„Pohyb bublín vo vode zohráva ústrednú úlohu pre celý rad prírodných javov od chemického priemyslu až po životné prostredie,“ uviedli v štúdii autori Miguel Herrada a Jens Eggers, ktorí sa zaoberajú fyzikou tekutín na Bristolskej univerzite.

