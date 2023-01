Šéf CIA v tajnosti pricestoval za Zelenským týždne pred inváziou. Rusi ťa chcú naozaj zavraždiť, presviedčal ho

OK

OK

Riaditeľ CIA Bill Burns a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa údajne stretli v januári 2022, len pár týždňov pred začiatkom ruskej agresie, uvádza portál Business Insider.

Šéf americkej tajnej služby Burns mal počas utajenej pracovnej cesty za úlohu osobne varovať Zelenského, že naňho ruská vláda plánuje atentát. Toto zistenie odhalil vo svojej novej knihe The Fight of His Life: Inside Joe Biden's White House americký spisovateľ a autor viacerých bestsellerov Chris Whipple.

Netradičný postup

„Burns mu prišiel ukázať, aká je realita,“ oznámil autor knihy. Podľa informácií portálu Business Insider ide o netradičný postup, ktorým sa šéf CIA riadil pri poskytovaní utajenej informácie. Zelenskyj údajne neveril varovaniam, ktoré mu americká tajná služba prezentovala dlhšie obdobie, a tak sa za ním rozhodol pricestovať a osobne ho varovať.

Americké tajné služby opakovane Ukrajinu varovali, že ruské zhromažďovanie vojakov v okolí hraníc nakoniec prerastie do invázie a otvorenej vojny, no Kyjev dlhý čas tieto upozornenia zľahčoval a nechcel im veriť. Rusko napokon na Ukrajinu zaútočilo 24. februára 2022.

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.