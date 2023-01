V USA padol jackpot 1,35 miliardy dolárov. Víťaz si kúpil tiket za 2 doláre

OK

OK

Za 2 doláre výhra 1,35 miliardy dolárov. Takýto jackpot padol v USA v severovýchodnom štáte Maine, píše Aljazeera. Stále ešte neznámy výherca si žreb zakúpil v samoobsluhe Hometown Gas & Grill v meste Libanon.



Výherné čísla boli 30, 43, 45, 46, 61 a dodatočné číslo 14. „Je to štvrtý miliardový jackpot v histórii Mega Millions,“ povedal hlavný riaditeľ lotérie Ohio Lottery Pat McDonald. Výhercovi zároveň pogratuloval k výhre. Víťaz prekonal šancu na výhru v pomere 1 ku 302,6 milióna.

„Dnes ráno bol na našej čerpacej stanici dosť rozruch, to vám poviem,“ uviedol Fred Cotreau, majiteľ Hometown Gas & Grill, v ktorom žreb predali. Fred si zároveň skontroloval, či výherný tiket nevlastní on, čo sa napokon nepotvrdilo.

„Dúfajme, že víťazom je jeden z obyvateľov a jeden z našich pravidelných zákazníkov. Je vzrušujúce, že som to predal, ale zároveň je to ešte napínavejšie pre samotného víťaza. Ja len naozaj dúfam, že je to niekto tu v meste,“ skonštatoval Cotreau.

Víťaz alebo víťazka má podľa pravidiel nárok na okamžitý výber hotovosti vo výške 724 miliónov dolárov. Ak má záujem o plnú sumu, môže si zvoliť ročný splátkový kalendár počas 29 rokov.

Len prednedávnom padol jackpot aj na Slovensku. Muž v Košickom kraji vyhral 2 997 710,60 eura, pričom tiket stál 1,5 eura.

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.