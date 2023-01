Blízko centra Bratislavy vznikne nová obytná štvrť. Pýšiť by sa mala všetkým, čo moderný človek potrebuje pre život

OK

V bratislavskej oblasti Mlynské nivy vznikne nová obytná štvrť. Výhodami pre budúcich obyvateľov by mali byť blízka dostupnosť centra, ale aj dobrá občianska vybavenosť, informuje Metropolitný inštitút Bratislavy.

V málo využívanom území má vzniknúť projekt na princípoch 15-minútového mesta. Do výzvy hlavného mesta sa zapojilo viacero vlastníkov pozemkov v tomto areáli.

Hlavným dôvodom pre vznik novej štvrte má byť zvýšenie dostupnosti bývania v Bratislave. Historicky je to prvá príležitosť, pri ktorej môžu všetky zainteresované strany vyjsť v ústrety záujmom pôvodných majiteľov, ale aj širokej verejnosti.

Navrhované územie novej štvrti. Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

Spolupráca mesta so súkromníkmi

„V tvorbe mestskej urbanistickej štúdie zlaďujeme záujmy súkromných developerov spolu s verejným záujmom na kvalitnú občiansku vybavenosť, infraštruktúru či zeleň a vidím veľký potenciál na nastavenie lepšej spolupráce so súkromným sektorom pri tvorbe nových štvrtí či územných celkov,“ povedal riaditeľ Metropolitného inštitútu Bratislavy Ján Mazúr.

Mazúr dodal, že by sa vďaka tejto spolupráci zabránilo vzniku veľkého množstva súkromných projektov v tesnej blízkosti. To by mohlo narušiť celú koncepciu štvrte.

Vznik novej štvrte by priniesol viaceré výhody pre občanov hlavného mesta. Dostupné by boli nové školy, sociálne a zdravotné zariadenia, ale aj rekreačné parky. Pripomienky na zverejnený návrh zadania môžu dotknuté subjekty a verejnosť posielať od 9. januára do 7. februára 2023.

