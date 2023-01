Na Slovensku zbankrotovalo aj 8-ročné dieťa. Vlani počet dlžníkov bez akéhokoľvek majetku výrazne stúpol

OK

Počet osobných bankrotov sa minulý rok medziročne zvýšil. Vlani zbankrotovalo 9 674 Slovákov, čo je v porovnaní s predminulým rokom o 11,95 % viac. V pondelok o tom informovala spoločnosť CRIF – Slovak Credit Bureau (CRIF SK), ktorá spravuje úverové registre bankových aj nebankových inštitúcií.

Medziročný nárast osobných bankrotov nasleduje po dvoch rokoch ich poklesu. „Dôvodom nárastu počtu osobných bankrotov v minulom roku sú dôsledky pandemickej situácie. Rada by som sa mýlila, no obávam sa, že v tomto roku bude situácia dramatickejšia a počet osobných bankrotov vzrastie výraznejšie. Vplyv na to bude mať vysoká zadlženosť obyvateľov Slovenska, všeobecný nárast cien – najmä cien energií a vysoká inflácia,“ uviedla hlavná analytička CRIF SK Jana Marková.

Vlani mesačne v priemere zbankrotovalo 860 občanov Slovenska. Zo všetkých osobných bankrotov, ktoré súdy vyhlásili v minulom roku, si oddlženie konkurzom zvolilo 9 560 dlžníkov, pre oddlženie splátkovým kalendárom sa rozhodlo iba 114 dlžníkov. Vlani bolo 9 002 osobných bankrotov vyhlásených na majetok fyzických osôb a 672 zbankrotovaných dlžníkov predstavovali fyzické osoby – podnikatelia.

Marková dodala, že minulý rok súdy vydali 9 746 rozhodnutí o zrušení konkurzu, z čoho až 8 815 (90,45 %) tvorili rozhodnutia o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku. Vlani najviac bankrotovali medzi mužmi tridsiatnici (29,47 %) a spomedzi žien štyridsiatničky (29,14 %).

Analytička dodala, že medzi dlžníkmi, ktorí vlani zbankrotovali, bolo aj jedno osemročné dieťa. Zbankrotovali aj trinásti osemdesiatnici a dvaja deväťdesiatnici.

