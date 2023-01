Súkromné lietadlo Elona Muska vzlietlo minulý rok 134-krát a vyprodukovalo 1 800 ton oxidu uhličitého

Súkromné ​​lietadlo Elona Muska vzlietlo v minulom roku 134-krát, pričom najkratší let trval šesť minút. Lietadlo Gulfstream G550 vyprodukovalo 1 800 ton oxidu uhličitého a celkové prevádzkové náklady vrátane paliva stáli 2,6 milióna dolárov. Vyplýva to z údajov účtu na Twitteri @ElonJetNextDay, za ktorým stojí vysokoškolský študent Jack Sweeney, píše Insider.

Lietadlo podniklo cesty do Brazílie, Francúzska, Talianska, Grécka, Nórska, Nemecka a Spojeného kráľovstva. Šéf Tesly pravdepodobne použil svoje súkromné ​​lietadlo aj na let do Kataru na decembrové finále majstrovstiev sveta vo futbale. Medzi najčastejšie destinácie patrili Los Angeles či Austin a Brownsville v Texase.

Elon traveled the world in 2022. Foreign trips this year include:

Brazil 🇧🇷

France 🇫🇷

Italy 🇮🇹

Greece 🇬🇷

Norway 🇳🇴

Germany 🇩🇪

United Kingdom 🇬🇧

Qatar 🇶🇦

See how much CO2 this added up to here: https://t.co/H4ghR1rDpr — ElonJet but Delayed (@ElonJetNextDay) January 1, 2023

Jeho najdlhší let, zaznamenaný 18. júla, smeroval z gréckeho Mykonosu do Austinu v Texase a trval vyše 12 hodín. Najkratší let trval asi šesť minút a podľa údajov lietadlo ostalo na letisku Long Beach. Pravdepodobne išlo o transfer lietadla.

Zdroj: Twitter/GeneMcVay

Študent Jack Sweeney začal Muskovo lietadlo sledovať v roku 2020. Miliardár sa mu vyhrážal, že Sweeneyho zažaluje, pričom argumentoval tým, že ohrozuje jeho dvojročného syna. Účet @ElonJet natrvalo zakázali, no študent vytvoril nový s názvom @ElonJetNextDay, kde uverejňuje rovnaké údaje, len s 24-hodinovým oneskorením.

