Expresné väzenie: Politici chcú klepnúť po prstoch opitým vodičom na Slovensku

OK

OK

Po tragickej nehode na Zochovej ulici v Bratislave predstavili politici niekoľko potenciálnych návrhov, ktoré by mohli riešiť problém s efektivitou trestania opitých vodičov na Slovensku.

Podľa TV Noviny ministerstvo spravodlivosti pod vedením Viliama Karasa prichádza s novým návrhom väzenia, ktoré by bolo síce krátke, ale expresné. Opitý vodič by tak putoval za mreže na niekoľko týždňov, maximálne do troch mesiacov už pár dní potom, čo ho polícia chytila.

Tento nápad by sa mohol čoskoro objaviť vo veľkej novele trestných kódexov, zatiaľ však nie je jasné, či bude mať dostatočnú politickú podporu.

Do úvahy pôvodne prichádzali aj ďalšie nápady, jedným z nich bolo automatické prepadnutie auta ako majetku v prospech štátu.

Anketa: Zobraziť výsledky > Skryť výsledky > Čo si o tom myslíš? Je to správne riešenie, dúfam že to prejde. Nemyslím si, že je niečo také v poriadku. Hlasovať Je to správne riešenie, dúfam že to prejde. 81% Nemyslím si, že je niečo také v poriadku. 19%

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.