Títo hráči budú reprezentovať Slovensko na MS do 20 rokov. Sýkora sa na poslednú chvíľu postaral o drámu

OK

OK

Majstrovstvá sveta do 20 rokov v hokeji odštartujú už dnes v noci.

Tréner Ivan Feneš oznámil definitívny výber hráčov, ktorí budú reprezentovať Slovensko na majstrovstvách sveta do 20 rokov v Monctone v Kanade, informuje oficiálny web reprezentácie hockeyslovakia.sk.

„Mali sme dnes na programe aj spoločné tímové fotenie, takže hráči sa na prvom tréningu v Monctone ťažšie rozbiehali. Postupne sa však dostali do tempa a v závere to malo obrovskú kvalitu. Hala je krásna, typická kanadská. Trochu sa zžívame s prostredím, ale myslím si, že to bude fajn,“ skonštatoval pre Hockey Slovakia Ivan Feneš.

Na poslednú chvíľu sa o drámu postaral Adam Sýkora, ktorého zasiahol počas tréningu puk do hlavy. Aj keď sa následne ťažko dvíhal z ľadu, v konečnej súpiske s ním počítajú.

Brankári: Patrik Andrisík, Adam Gajan, Matej Marinov



Obrancovia: Šimon Bečár, Maxim Štrbák, Dávid Nátny, Šimon Nemec, Pavol Funtek, Šimon Groch



Útočníci: Adam Žlnka, Filip Mešár, Róbert Bačo, Adam Sýkora, Dalibor Dvorský, Servác Petrovský, Samuel Honzek, Libor Nemec, Peter Repčík, Alex Čiernik, František Dej, Marcel Štefančík



Majstrovstvá sveta do 20 rokov v hokeji odštartujú už dnes v noci a pokračujú ďalšími troma zápasmi v priebehu dňa. V otváracom dueli sa stretnú Česko a Kanada, Slovákov čaká prvý zápas v utorok 27. decembra o 17.00 h proti favorizovanému Fínsku.

Tréner Ivan Feneš pre povedal, že tím sa už na Fínsko zameriava. „Dnes sme mali pripravené dve špeciálne cvičenia na fínsky systém hry. Rovnako sa tomu budeme venovať aj v pondelok. Videli sme taktiež fínsky zápas,“ vyhlásil.

Slovensko má v základnej skupine aj Švajčiarsko, Lotyšsko a USA.

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.