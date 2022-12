Ruská televízia zverejnila propagandistickú vianočnú reklamu. Ukazuje „budúcnosť“ na západe, vraj nás čakajú zima, tma a hlad

OK

Žiadne hody, desať druhov koláčov, hádky s rodinami o výzdobe stromčeka či televíznom programe v pohodlí prehriatych domácností. Ruská štátna propagandistická televízia RT zverejnila vianočnú reklamu, v ktorej tvorcovia predvídajú, aké Vianoce vraj čakajú „protiruský Západ“. Budú studené, temné a ľudia ich vraj strávia o hlade, keďže bude západ odrezaný od ruského plynu. Video na svojom Twitteri zdieľali nezisková organizácia Future for Ukraine a ruský portál Konsomolskaja Pravda.

Krysia polievka, zima a tma

V krátkej reklame sledujeme európsku rodinu s malou dcérkou, pričom vidíme ich tri Vianoce (v roku 2021, 2022 a 2023). Odkaz na známu Vianočnú koledu od Charlesa Dickensa však nenesie ponaučenie o vľúdnosti a o tom, ako sa správame k iným.

Postupne sa situácia rodinky zhoršuje. Kým v prvom roku dievčatku venujú škrečka pod bohato ozdobený stromček, v druhom roku už zviera musia využívať, aby produkoval aspoň trochu elektrickej energie. Nie dosť na jasne svietiaci stromček, no sviatky ešte nejako „uhrajú“.

V treťom roku už rodina v byte mrzne, okná sú zadebnené, všade je tma, ktorú narušia len sviečky a baterky. Na štedrovečernom stole pristane polievka s kúskami neznámeho mäsa. Najedli sa práve zo škrečka, ktorého pred dvoma rokmi darovali dievčaťu.

A aký je záverečný odkaz v reklame? Šťastné a veselé „anti-ruské“ Vianoce. Vraj ak ľuďom ich médiá nepovedia „pravdu“ o tom, kam to všetko smeruje, tak si ju môžu vypočuť cez VPN na RT. Nejde totiž o vľúdnosť, ale o to, že sa Západ obrátil Rusku chrbtom, a za to údajne tvrdo zaplatí.

Nejde o prvý počin ruskej propagandy, ktorá má úplne zmeniť pohľad na život na západe. Na prokremeľských telegramových kanáloch v októbri kolovalo video, ktoré malo varovať ruských občanov pred údajnými hrozbami Západu. Cieľom bolo, aby si tak Rusi dobre rozmysleli, či chcú naozaj opustiť svoju rodnú krajinu. V rôznych scénkach sú však zámerne preexponovane vykreslení homosexuáli, černosi či vegetariáni. Pozri si video tu.

Ruský propagandistický televizní kanál RT připravil pro své diváky tuhle sváteční "reklamu". Ukazuje Vánoce v Evropě, jak si je asi přejí vidět běžní rusové. Tak hezký "kulturní" zážitek. pic.twitter.com/IHnhZWuJak — Future for Ukraine (@FutureFUkraine) December 23, 2022

