Takýto list napísal kadetke Miške inštruktor, ktorý ju postrelil. Mladá študentka ospravedlnenie pedagóga z Akadémie PZ neprijala

Pedagóg, ktorý postrelil kadetku Mišku, napísal jej rodičom ospravedlňujúci list. V ňom priznáva, že na tragickú udalosť vraj myslí každý deň. Rodičov ochrnutého dievčaťa žiada o odpustenie, no tvrdí, že pochopí aj prípadný hnev, ktorý považuje za oprávnený. Podľa portálu tvnoviny.sk Miška list odmietla vidieť.

Inštruktor Vladimir Šeparnev v liste rodičom píše, že celý život zasvätil vzdelávaniu mladých ľudí. „Každý môj študent je pre mňa ako moje vlastné dieťa. O to s väčším trápením sa sám s danou udalosťou vyrovnávam. S veľkou bolesťou v srdci prežívam každý deň.“

Zdroj: TASR/Donio

Rodičia ospravedlnenie neprijali

Šeparnev sa priznáva, že sa denne modlí za zdravie Michaely. „Viem, že sa čas nedá vrátiť späť a určite je ťažké prijímať ospravedlnenie a odpustenie. Je ťažké pre mňa v tejto situácii čokoľvek vyjadriť a napísať. No považujem za veľmi dôležité prejaviť vám svoju veľkú ľútosť a vyjadriť vôľu absolútne čo najrýchlejšieho vyzdravenia a zotavenia vašej dcéry,“ pokračuje.



Rodičia kadetky neprijali strelcovo ospravedlnenie a incident považujú za „vrchol lajdáckosti“. Nechápu pritom, že sa to stalo niekomu, kto tak dlho pracoval so zbraňami. Podľa otca malo dievča len sedempercentnú šancu na prežitie a jej život zachránila chrbtica, ktorá zastavila guľku, ktorá mierila do srdca.

Ak chceš Miške a jej rodine v ťažkej situácii pomôcť, na platforme Donio.sk môžeš prispieť na verejnú zbierku. Jej výnos bude použitý na vybudovanie bezbariérového prístupu, výťahu, prestavbu kúpeľne a WC, ale aj na invalidný vozík a špeciálnu polohovateľnú posteľ.