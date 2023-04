Na Slovensko mieri superlacný potravinový diskont z Poľska. Môže poriadne konkurovať Lidlu.

OK

OK

Veľa Slovákov chodí do Poľska do Biedronky často nakupovať.

Na Slovensko smeruje veľký potravinový diskont. Poľská sieť supermarketov Biedronka by na Slovensku mohla výrazne zvýšiť konkurenciu iným reťazcom. Zatiaľ nie je známe, či firma bude chcieť na našom trhu pôsobiť pod originálnym názvom Biedronka alebo preloženým názvom Lienka, informuje Denník E.

„Slovensko je krajina susediaca s Poľskom a má podobnú nákupnú kultúru. Veľa Slovákov prekračuje hranice a prichádza do Poľska za nákupmi do Biedronky, preto zvažujeme naše investície práve v tejto krajine,“ uviedol pre Italianfood news generálny riaditeľ Biedronky Jeronimo Martins Luis Araujo.

Biedronka by na Slovensku mohla konkurovať hlavne Lidlu, no aj iným reťazcom ako Tesco či Kaufland. Firma je momentálne jedným z najpopulárnejších poľských reťazcov. Má 3 300 predajní so 70-tisíc zamestnancami.

Zdroj: Biedronka

