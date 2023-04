PRIESKUM: Ficov Smer rýchlo rastie. Progresívne Slovensko sa už doťahuje na Hlas

OK

Od blížiacich sa parlamentných volieb nás delí už iba päť mesiacov. Agentúra NMS pre denník SME realizovala prieskum voličských preferencií. Na prvom mieste sa s výrazným náskokom s 22,4 % umiestnila strana Smer-SSD. O vyše 8 % tak predbehla Pellegriniho stranu Hlas-SD.

Prepad Hlasu a opätovný odklon voličov k Ficovmu Smeru je teraz príležitosťou pre stranu Progresívne Slovensko. Progresívci sa v prieskume s 12,8 % umiestnili na treťom mieste. K Smeru sa postupne vracajú voliči, lepšie výsledky strana zaznamenala už len v období pred vraždou novinára Jána Kuciaka.

Už 9,9 % by od voličov získalo hnutie Republika. Do parlamentu by sa s približne rovnakým pomerom hlasov na hranici zvoliteľnosti dostali aj strany KDH (6,3 %), Sme rodina (5,7 %), OĽaNO (5,2 %) a SaS (5,1 %).

Voľby by skončili neúspechom pre stranu Eduarda Hegera (Demokrati), Alianciu, SNS a do parlamentu by sa s 2 % nedostala ani vládnuca strana Za ľudí.





Na chvoste rebríčka sa tentokrát s 0,1 % umiestnila novovzniknutá strana Lucie Ďuriš Nicholsonovej - Jablko.

