Urýchlene si kúp lístok na vlak na Veľkú noc, lebo sa všetky vypredajú, varuje ZSSK. Tu si môžeš pozrieť, ako posilňuje spoje.

Obsadenosť vlakov počas Veľkej noci stúpa každým dňom. Priemer obsadenosti najvyťaženejších vlakov je približne 79 %. Informoval o tom riaditeľ odboru komunikácie a hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko Tomáš Kováč.

„Cestujúci môžu počas sviatkov využívať o 18 vlakov viac,“ uviedol Kováč. Najobsadenejšie sú už tradične expresné vlaky Ex 6xx a InterCity z Bratislavy do Košíc, ale aj medzištátne rýchliky z Košíc do ukrajinského mesta Mukačevo. Zoznam všetkých posilových vlakov si môžeš pozrieť tu.

Okrem vlakov pribudnú aj ďalšie vozne

Železničná spoločnosť Slovensko okrem už avizovaných 18 nových vlakov počas veľkonočných sviatkov pridá od 5. apríla aj ďalšie vozne k štandardným spojom.

„Okrem zavedenia 18 posilových vlakov posilníme aj vybrané IC vlaky, pri ktorých je predpoklad vyššieho záujmu o cestovanie, a to o jeden až dva vozne,“ priblížil hovorca ZSSK Tomáš Kováč. Spolu bude posilnených 17 IC vlakov o 26 vozňov. Kováč dodal, že preprava je pre všetkých cestujúcich spoplatnená a možná iba s platným IC cestovným dokladom obsahujúcim miesto.

Národný dopravca upozornil na vysoký záujem o cestovanie počas sviatkov. „Odporúčame nákup cestovných lístkov v predstihu prostredníctvom pokladníc Železničnej spoločnosti Slovensko alebo pohodlne cez e-shop či mobilnú aplikáciu Ideme vlakom,“ uviedol Kováč. ZSSK odporučila cestujúcim aj zabezpečenie miesteniek, hoci väčšina vlakov ZSSK nie je povinne miestenková.

Zdroj: ZSSK

