Messi dostal astronomickú ponuku od klubu z exotiky, ktorú by mu Ronaldo mohol len ticho závidieť. Ponúkajú mu stovky miliónov

Argentínčan v službách PSG Lionel Messi dostal od saudskoarabského klubu Al Hilal mimoriadne lukratívnu ponuku, vďaka ktorej by si mohol zarobiť až 400 miliónov eur za jedinú sezónu.

O ponuke z najprestížnejšieho klubu Saudskej Arábie, ktorá by z Messiho urobila suverénne najlepšie zarábajúceho futbalistu planéty, informoval denník Marca. Na Twitteri existenciu tejto ponuky potvrdil aj hráčsky agent Fabrizio Romano.

Nová 400-miliónová ponuka od štátom kontrolovaného klubu Al Hilal je približne dvakrát vyššia ako tá, ktorú pred pár mesiacmi akceptoval Messiho večný rival Cristiano Ronaldo. Portugalčan aktuálne hráva za klub Al Nassr.

🚨 Understand Al Hilal sent an official bid to Leo Messi: salary worth more than €400m/year.



◉ Leo’s absolute priority: continue in Europe.



◉ Barcelona, waiting on FFP to send bid and open talks.



◉ PSG bid, not accepted at this stage as Messi wanted sporting guarantees. pic.twitter.com/FVTDGs4eQV