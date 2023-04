NATO sa pripravuje na veľkú zmenu vedenia. Na čelo Aliancie sa môže prvýkrát postaviť žena

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová má šancu stať sa novou najvyššou predstaviteľkou NATO. S odvolaním sa na diplomatický zdroj to v piatok uviedli britské noviny The Sun. Ak by ju zvolili, bola by historicky prvou ženou vo vedení Aliancie.

Zdroj: TASR/AP

Viacero členských krajín Severoatlantickej aliancie podľa správy navrhuje, aby von der Leyenová prevzala vedenie organizácie v októbri tohto roka, keď sa očakáva, že súčasný generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg ukončí svoje pôsobenie vo funkcii. Jeho mandát predĺžili trikrát a na poste je celkovo už takmer deväť rokov.

Britské zdroje pre The Sun tiež povedali, že Londýn by pravdepodobne vetoval vymenovanie von der Leyenovej, bývalej nemeckej ministerky obrany, a to vzhľadom na jej údajne slabé výsledky vo vedení nemeckých ozbrojených síl.

Nemecké noviny Welt am Sonntag informovali, že medzi popredných kandidátov na Stoltenbergovho nástupcu patria španielsky premiér Pedro Sánchez a britský minister obrany Ben Wallace.

