Fínsko vstúpi do NATO, už mu nič nebráni. Turecko urobilo dôležitý krok

Poslanci tureckého parlamentu schválili vo štvrtok večer žiadosť Fínska o vstup do Severoatlantickej aliancie.



Prítomní poslanci jednomyseľne podporili vstup tejto severskej krajiny do NATO dva týždne po tom, ako sa verejne za jej prijatie vyjadril turecký prezident Recep Tayyip Erdogan.

Turecko tak odobrilo prijatie Fínska ako vôbec posledná krajina Aliancie, a to len niekoľko dní po tom, ako to spravilo aj Maďarsko. Fínsku zostávajú na oficiálny vstup už len formálne kroky.

Naopak vstup susedného Švédska do Aliancie je stále v nedohľadne, píše agentúra AP. Zatiaľ ho totiž neodobrilo Turecko ani Maďarsko, a to napriek tomu, že vyjadrili podporu rozširovaniu NATO.



Fínsko a Švédsko spoločne požiadali o vstup do NATO v reakcii vojnu, ktorú začalo vlani Rusko na Ukrajine. Vstup akejkoľvek krajiny do Aliancie musí odobriť všetkých jej 30 členských štátov.

Fínsky prezident Sauli Niinistö sa vo štvrtok neskoro večer poďakoval 30 členským štátom NATO za to, že podporili vstup jeho krajiny do Severoatlantickej aliancie. „Chcem sa poďakovať každému z nich za ich dôveru a podporu. Fínsko bude silným a schopným spojencom, odhodlané podporovať bezpečnosť aliancie,“ uviedol na Twitteri. „Tešíme sa na to, že čo najskôr uvítame aj pripojenie Švédska,“ dodal.

Obdobne sa vyjadrila aj fínska premiérka Sanna Marinová, ktorá sa na sociálnych sieťach poďakovala členom NATO za podporu. „Ako spojenci budeme poskytovať aj dostávať ochranu. Budeme sa navzájom brániť. Fínsko stojí teraz aj v budúcnosti pri Švédsku a podporuje jeho žiadosť.“ napísala na Twitteri.

