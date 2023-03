Obrovská pomoc pre dlžníkov Sociálnej poisťovne. Za týchto podmienok nemusia platiť penále, ohlásila generálny pardon

OK

OK

Sociálna poisťovňa v týchto dňoch zasiela upozornenia na možnosť využitia generálneho pardonu 2023. Subjekty, ktorých sa táto možnosť týka a SP na ne eviduje kontakty, dostanú SMS, e-mail alebo správu do elektronickej schránky. V utorok o tom informoval hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr.



Uviedol, že na možnosť využitia generálneho pardonu bude SP upozorňovať pravidelne mesačne až do augusta. Sociálna poisťovňa zároveň klientom pripomína, že ak v poslednom období zmenili kontaktné údaje, ako telefón či e-mail, aby jej to oznámili. Aktualizované údaje slúžia na to, aby ich SP mohla upozorniť, a teda zaslať notifikáciu o možnosti generálneho pardonu.

Ako mám postupovať?

Zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) si môžu kontaktné údaje aktualizovať prostredníctvom Portálu eSlužieb. Všetci klienti môžu tak urobiť aj v pobočke Sociálnej poisťovne, vysvetlil Kontúr.



Subjekty môžu dlh ihneď uhradiť. Rovnako tak aj zamestnávatelia môžu ihneď odovzdať chýbajúci mesačný výkaz a uhradiť dlh. SP na základe generálneho pardonu automaticky odpustí penále a bude ich o tom informovať, uviedol Kontúr. Prvý proces hromadného oddlženia urobí poisťovňa v apríli.

Sociálna poisťovňa zároveň spojazdnila online službu na vyhľadávanie chýbajúcich mesačných výkazov poistného, ktoré zamestnávateľ nedoručil Sociálnej poisťovni. Na to, aby získal nárok na generálny pardon, musí mať všetky výkazy z príslušného obdobia odovzdané a zaplatené.

Ak máš záujem o uplatnenie generálneho pardonu a dodanie chýbajúcich výkazov, môžeš tak urobiť prostredníctvom tohto odkazu.

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.