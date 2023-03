Ukrajinci vraj chystajú masívny útok, aký táto vojna ešte nezažila. Rusi sa boja, že na ich územie vypustia desiatky tisíc dronov

V ruskojazyčnom segmente internetu sa v poslednom čase intenzívne diskutuje o údajnom pripravovanom útoku desaťtisícov bezpilotných lietadiel, ktorý Ukrajina chystá na ruskú armádu a ktorý by mohol dramaticky zmeniť situáciu na frontovej línii.

O pripravovanom útoku bezpilotných lietadiel hovoril už v januári Olexij Arestovyč, ktorý donedávna pôsobil v tíme poradcov šéfa kancelárie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Vo februári aj generálny štáb ukrajinskej armády oznámil vytvorenie prvej údernej letky bezpilotných lietadiel na svete.

Ukrajina údajne drony nakúpila v Číne

Forbes vo svojom článku citoval zo statusu z účtu Russkij inžener (Ruský inžinier) v aplikácii Telegram, podľa ktorého Ukrajina skúpila na trhu v Číne rôzne typy komponentov vybavené videokamerami a používa ich pri montáži dronov.

Tie sú menšie ako štandardné kvadrokoptéry, ale sú vybavené výkonnými motormi, ktoré umožňujú ľahkému dronu dosiahnuť rýchlosť až 200 km/h. Stačí naň pripevniť granát a dron sa dá použiť ako rádiom riadené bezpilotné zariadenie-kamikadze, ktoré je schopné zasiahnuť ciele v pomerne veľkej vzdialenosti od operátora. Ten dron ovláda prostredníctvom videolinky.

Túto taktiku ukrajinská armáda prvýkrát úspešne použila koncom júla minulého roka, pripomína Forbes, keď improvizované zariadenie prekĺzlo cez dvere miestnosti obsadenej ruskou armádou a potom v nej explodovalo.

Odvtedy sa takéto útoky zintenzívnili, tvrdí Forbes. Existujú videá, ktoré ukazujú takéto rádiom riadené drony-kamikadze, ako zasahujú ruské tanky – zariadenie sa môže ľahko vnoriť do otvoreného poklopu – alebo zakopané ruské jednotky, ku ktorým sa nedá dostať priamo zo zeme.

Použitie dronov je lacné a účinné

Podľa Forbesu je úspešná najmenej polovica výpadov takýchto dronov: zasiahnu cieľ, pričom sú v porovnaní s inými riadenými zbraňami a nesenou muníciou lacné a ľahko dostupné.

Forbes cituje odhady, že zostrojenie každého takéhoto dronu-kamikadze stojí len niekoľko stoviek dolárov, čo je oveľa lacnejšie ako štandardná kvalitná kvadrokoptéra. Jeden iránsky dron Šáhid stojí Moskvu podľa niektorých odhadov 20 000 až 50 000 dolárov.

Nálet 50 000 dronov by podľa citovaného konta na Telegrame mohol „byť útokom bezprecedentného rozsahu“. Vzhľadom na to, že drony tohto typu sú veľmi odolné voči rádiovým rušičkám, ich detegovanie bežnými rušičkami by bolo nemožné. Tieto drony by tak mohli útočiť a zasahovať pozície ruskej armády, „kým nebudú zničené všetky (stanovené ruské) ciele“.

BBC pripomenula, že po výbuchu dronu, ku ktorému došlo v nedeľu v meste Kirejevsk v Tulskej oblasti v strede európskej časti Ruska, zostal kráter hlboký asi osem metrov. Moskva z tohto útoku obvinila Kyjev.

Mesto Kirejevsk s 25 000 obyvateľmi leží asi 200 kilometrov južne od Moskvy a 300 kilometrov od hraníc s Ukrajinou. Úrady v ruských regiónoch od začiatku invázie na Ukrajinu pravidelne informujú o zrútených či zostrelených dronoch. Ukrajina sa k útokom na ruskom území nehlási.

🇺🇦🇷🇺💥🔥Destrucción de un tanque T-72B ruso utilizando un dron kamikaze producido por Falcon School cuyo costo es de $350#Ucrania #Rusia #Ukraine #Russia pic.twitter.com/nCp646Aelg — Productor Derecha Liberal 🇦🇷🐎 (@derecha_liber) March 22, 2023

