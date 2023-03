Zamestnanci na Slovensku sa môžu tešiť. Minimálna hodnota stravného lístka by sa mala zvýšiť, oznámilo ministerstvo.

Minimálna hodnota stravného lístka by mala dosiahnuť 5,48 eura. Návrh je v legislatívnom procese. V piatok o tom informovalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.



Ministerstvo tak reaguje na vývoj indexu cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní. V januári podľa rezortu práce dosiahol mesačný kumulovaný index cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní 107 %, čo je zvýšenie o sedem percentuálnych bodov oproti mesiacu, podľa ktorého bolo naposledy upravené stravné.

Tým bola splnená podmienka na zvýšenie súm stravného pri pracovných cestách.

Stravné by sa zvýšilo pri pracovných cestách trvajúcich päť až 12 hodín na 7,30 eura zo 6,80 eura. Na pracovnej ceste v trvaní od 12 do 18 hodín by vzrástlo na 10,90 eura z 10,10 eura. Pri pracovnej ceste nad 18 hodín by bolo stravné 16,40 eura.

Zdroj: TASR

Naposledy sa sumy menili začiatkom roka

Minimálna hodnota stravovacej poukážky je podľa Zákonníka práce 75 % stravného pre pracovné cesty od päť do 12 hodín. Pri sume stravného 7,30 eura bude teda minimálna hodnota stravovacej poukážky 5,48 eura. Zákonník práce určuje minimálnu hodnotu stravovacej poukážky, zamestnávateľ sa môže rozhodnúť poskytovať ju vo vyššej hodnote.



Účinnosť opatrenia by závisela od dĺžky legislatívneho procesu, ktorý sa začal zverejnením predbežnej informácie. Predpokladaný termín začatia medzirezortného pripomienkového konania je apríl. Naposledy sa sumy stravného pri pracovných cestách zvýšili opatrením ministerstva práce na začiatku roka.

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.