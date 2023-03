Matovič oficiálne navrhol výrazné zníženie platu poslancov NR SR. Mnohí z nich hneď tento krok skritizovali.

OK

Poslanci Národnej rady SR ukončili piatkové rokovanie 88. schôdze návrhom na zníženie platu poslancov NR SR na výšku priemernej mesačnej mzdy. Návrh predložil líder OĽaNO Igor Matovič v novele zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov SR. Poslanci sa do lavíc vrátia v utorok 28. marca.



Z Matovičovho návrhu tiež vyplýva, že k platu by mohla poslancovi vyplácať príspevok strana, za ktorú kandidoval. Použiť by mohla peniaze z príspevku strane zo štátneho rozpočtu. V súčasnosti je plat poslanca vo výške trojnásobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca za predchádzajúci rok.



Novelu kritizovali niektorí nezaradení poslanci a aj šéf finančného výboru Marián Viskupič (SaS). Pokiaľ by časť poslaneckého platu mala nahrádzať strana, Viskupič to vníma ako možnosť zavedenia korupčného systému, kde by predseda strany mohol cez vyplácanie časti platu ovplyvňovať rozhodovanie či poslušnosť poslancov.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák



V utorok ráno majú poslanci rokovať o viacerých novelách zákona o sociálnom poistení, na programe majú i novelu zákona o starobnom dôchodkovom sporení. Dopoludnia je na pláne aj rokovanie o návrhu na odmenu 500 eur za účasť v septembrových voľbách, ktorý predložil Matovič.



Podľa schváleného programu by mali poslanci v utorok popoludní rokovať o návrhu opozičných poslancov na odvolanie Kristiána Čekovského z funkcie predsedu Výboru NR SR pre kultúru a médiá. Prebrať majú aj návrhy na voľbu členov Rady pre mediálne služby, Rady RTVS a Rady pre štátnu službu.

