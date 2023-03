Už tento víkend si pospíme o hodinu menej. V noci zo soboty na nedeľu sa mení čas na letný.

Už tento víkend dôjde k úprave zimného času na letný. Každoročná zmena času nastane tento rok v noci zo soboty 25. marca na nedeľu 26. marca. V nedeľu o 2.00 h stredoeurópskeho času posunieme hodiny vpred na 3.00 h.

Práve pre túto zmenu si pospíme o hodinu menej, respektíve bude posledná marcová nedeľa o hodinu kratšia ako ostatné dni. Späť na zimný čas budeme hodinky posúvať až o sedem mesiacov neskôr. Tento rok sa k zimnému času vrátime v nedeľu 29. októbra.

Prečo meníme čas?

K posunu hodiniek dochádza dvakrát do roka najmä kvôli šetreniu energie a lepšiemu uspôsobeniu sa svetelným podmienkam. Na letný čas meníme hodiny z dôvodu efektívneho využívania denného svetla v letných mesiacoch. Takáto zmena potom umožňuje ľudom tráviť viac času v exteriéri na slnku.

Naopak, v zime posúvame hodiny dozadu z dôvodu využitia denného svetla v ranných hodinách, keď najviac ľudí využíva dopravné prostriedky na prepravu.

Mnohým však tieto časové posuny nevyhovujú, a tak Európska únia dlhodobo rokuje o úplnom zrušení striedania času. K tomu by mohlo dôjsť najskôr v roku 2026, no je možné, že sa celý proces predĺži. Ak by sa predstavitelia štátov EÚ dohodli, vo výsledku by potom mali všetky krajiny EÚ jednotný čas.

Ilustračné foto. Zdroj: Pexels/Aphiwat chuangchoem

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.