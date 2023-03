Nemecko sa čoskoro chystá legalizovať marihuanu, potvrdil minister. Ak ťa chytia s desiatkami gramov, nebude ti hroziť trest

OK

Nemecko naďalej plánuje legalizovať marihuanu, aj napriek obavám, že predaj drogy môže porušovať zákon EÚ aj medzinárodné právo. Minister zdravotníctva Karl Lauterbach však vyhlásil, že od Európskej komisie dostal na budúci návrh zákona pozitívnu spätnú väzbu, píše Stuttgarter Zeitung.

„Tú teraz používame aj pri vývoji nových návrhov. Tie budú predstavené v najbližších týždňoch,“ informoval minister. Lauterbach v utorok povedal, že pôvodný návrh medzičasom pozmenili, aby bol v súlade s európskym právom a zároveň napĺňal ciele nemeckej vlády. Patrí medzi ne zníženie drogovej trestnej činnosti a zvýšenie ochrany mladých ľudí.

V Nemecku by mal vládny návrh umožniť dospelým od 18 rokov kúpiť a vlastniť 20 až 30 gramov marihuany na federálne licencovaných miestach, ktoré by mali predstavovať obchody a lekárne. Nemci by podľa návrhu mohli pestovať až tri rastliny marihuany na osobné použitie, píše Marijuana moment.

Marihuana by podliehala dani z predaja. Nový zákon si však vyžaduje špeciálnu spotrebnú daň. Jej výšku však ministerstvo nešpecifikovalo. Namiesto toho tvrdí, že by sa malo stanoviť na úrovni, ktorá je konkurencieschopná na nezákonnom trhu.

Es geht voran! 🥦 Der Gesundheitsminister will in den kommenden Wochen einen ersten Gesetzentwurf zur #Legalisierung von #Cannabis vorlegen. @Karl_Lauterbach habe "sehr gute Rückmeldungen" aus Brüssel bekommen.✨ pic.twitter.com/OzluAV0fDw — Kristine Lütke MdB (@kristine_lutke) March 14, 2023

