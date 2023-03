Kľúčový úsek diaľnice D1 by mali dostavať v decembri 2024. Zverejnili nové informácie

OK

OK

Dostavba úseku diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala vrátane tunela Višňové pokračuje, k ukončeniu prác by malo dôjsť v decembri 2024. Na Facebooku to napísal štátny tajomník ministerstva dopravy Jaroslav Kmeť. O pravdepodobnom ukončení prác ich informoval dodávateľ. Ďalej dodal, že finálna verzia výstavby rýchlostnej cesty R3 by mala prísť v priebehu prvého polroka 2023.

„V Martine na križovatke cesty I/65D s odbočením do obce Bystrička pribudne okružná križovatka. Teraz riadi križovatku inteligentná svetelná križovatka. Nová okružná križovatka zvýši bezpečnosť aj urýchli cestnú prevádzku. Ak sa podarí uskutočniť úspešné verejné obstarávanie, so stavbou sa začne už na jeseň, najneskôr však na jar budúceho roka,“ uviedol štátny tajomník. Slovenská správa ciest podľa slov Kmeťa pripravuje aj stavbu okružnej križovatky I/65 Košťany nad Turcom.

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.