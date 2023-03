Facebook chystá novú aplikáciu, v telefóne ti pristane platforma, ktorá chce konkurovať Muskovi.

OK

OK

Spoločnosť Meta, ktorá prevádzkuje sociálnu sieť Facebook, v piatok oznámila, že pracuje na vytvorení novej sociálnej platformy, ktorá má byť určená primárne na zdieľanie textov. Podľa agentúry AFP by šlo o konkurenta Twitteru. Ide o ďalšiu novinku, ktorú Meta priniesla. Pred pár dňami firma oznámila dôležité informácie pre používateľov Facebooku a Messengeru.

Sociálnu sieť Twitter prevzal vlani v októbri miliardár Elon Musk a odvtedy ju sprevádzajú výpadky, ale aj prepúšťanie zamestnancov a odchody inzerentov, ktorí sú nespokojní s nedostatočným dôrazom siete pri moderovaní príspevkov. Twitter však doteraz nemal žiadnu väčšiu alternatívu, a tak politici, celebrity ani veľké firmy nemali na výber a museli ostať na tejto platforme.

Spoločnosť Meta v piatok oznámila, že pracuje na vytvorení samostatnej decentralizovanej sociálnej siete na zdieľanie aktuálnych textov. „Sme presvedčení, že tu je príležitosť na vytvorenie osobitného priestoru, kde tvorcovia a verejne známe osobnosti budú môcť zdieľať aktuálne príspevky o svojich záujmoch,“ vyhlásila Meta.

Podľa medializovaných informácií by mala nová aplikácia od Mety fungovať na rovnakom protokole ako open-sourcová sieť Mastodon a malo by do nej byť možné prihlásiť sa cez Instagram, ktorý takisto patrí firme Meta.

