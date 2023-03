Do slovenských okresov prichádza víchrica s rýchlosťou 135 km/h. Nárazový vietor spôsobí výkyvy teplôt

OK

OK

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahy prvého stupňa pred vetrom a vetrom na horách. Výstraha pred vetrom platí vo štvrtok od 12.00 hodiny najmä pre Bratislavský a Nitriansky kraj, ale aj pre okresy Brezno, Dunajská Streda, Galanta, Poprad a Tvrdošín. Portál iMeteo zároveň dodáva, že sa k nám blížia viaceré víchrice v dôsledku tlakovej níže.

So silným vetrom na horách treba rátať v okresoch Banská Bystrica a Brezno, Poprad, Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Tvrdošín. V polohách nad 1900 metrov môže miestami vietor dosiahnuť v nárazoch rýchlosť až do 135 a v priemere do 85 kilometrov za hodinu, pôjde teda až o víchricu.

Tá na naše územie prinesie nielen nepriaznivé poveternostné podmienky, ale aj výraznejšie oteplenie. Teplota sa bude vo štvrtok pohybovať v rozmedzí od 10 do 15 stupňov Celzia. V piatok sa oteplí ešte o niečo viac.

Cez víkend sa však musíme pripraviť na výkyvy teplôt a nestabilné počasie, ktoré budú sprevádzať búrky.

Ilustračné foto. Zdroj: TASR/ADRIANA ANTOŠKOVÁ

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.