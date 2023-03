VIDEO: Agresívny Rus začal veselo hajlovať v lietadle do Dubaja. Pilot musel núdzovo pristáť, aby ho ochranka mohla vyviesť.

Lietadlo spoločnosti FlyDubai muselo pre dvoch hádajúcich sa mužov núdzovo pristáť. Dvaja muži sa na palube lietadla smerujúceho z Kazane do Dubaja začali hádať o ruskej invázii na Ukrajine. Nevedno, ako hádka dopadla, no muža musela ochranka zo stroja vyviesť.

Na prípad upozornila bieloruská agentúra Nexta na Twitteri. Keď muža ochranka viedla cez uličku lietadla, z ničoho nič začal hajlovať. „Ja som Rus,“ kričal pri tom, ako všetkým cestujúcim ukazoval nacistické gesto.

Prípadom sa podľa telegramového účtu Baza budú v najbližšom čase zaoberať príslušné orgány.

In Samara, a plane was urgently landed because of a passenger who shouted "I'm Russian!" and showed the Nazi salute. pic.twitter.com/b1hKnvnutD