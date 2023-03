Matovič priniesol Erikovi Tomášovi do diskusie liter mlieka. Dnes stojí v akcii 69 centov, nie 4 eurá, vysmial ho.

Predseda OĽANO Igor Matovič priniesol do diskusie v TV JOJ Erikovi Tomášovi liter mlieka. Odovzdal mu ho so slovami, že je možné kúpiť ho dnes v akcii za 69 centov. Poslanec Matovič tak reagoval na nedávny moment z TV Markíza, keď Tomáš z Hlasu-SD vyhlásil, že liter mlieka na Slovensku stojí asi 4 eurá. Aj vtedy po jeho bolu sedel práve Igor Matovič.

„Tak to ste dobre uletený. Vy ste sociálny demokrat, to sa teraz ukázalo,“ reagoval Matovič posmešne. Tomáš následne cenu znížil na dve eurá, no i tak je to takmer raz toľko.

Erik Tomáš liter mlieka od Igora Matoviča neprijal. „Vaše mlieko je už dávno rozliate,“ povedal šéfovi hnutia OĽANO.

Zdroj: TV Joj reprofoto

